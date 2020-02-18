Almanya'da çok sayıda camiye eşzamanlı terör saldırısı düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı örgüt çökertildi. Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde, 'Der harte Kern' (Sert Çekirdek) adlı örgütün kurucusu ve destekçisi 12 kişi gözaltına alındı. Avrupa'nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği yapan 12 kişiden 4'ü örgüt kurucusu, 8'i ise örgüte destek sağlıyor. Zanlılar, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurmak ve bu örgüte destek vermekten tutuklandı. Tutuklananlar arasında şiddet eylemleri yapma potansiyeli bulunan ve polis tarafından bir süredir takip edilen örgütün 53 yaşındaki aşırı sağcı lideri Werner S. de var. Örgütün saldırı planları ülkeyi şoke etti. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, "Kısa bir sürede bu seviyede radikalize olmuş insanların bulunduğu hücrelerin ortaya çıkması şoke edici" dedi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre, zanlıların, geçen yıl mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin öldüğü cami saldırılarının bir benzerini Almanya'da yapmayı planladıkları bilgisi polise ulaştı. Alman basını, bir muhbirin kanlı saldırılar konunda yetkililere uyarıda bulunduğunu yazdı. Buna göre, 'Sert Çekirdek' adlı örgütün 10 üyesi, yakalanmadan bir hafta önce Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentinde toplandı. Toplantıya katılanların dördü, aynı zamanda yasa dışı aşırı sağ örgüt 'İmparatorluk Vatandaşı' üyesiydi. Toplantıda otomatik silahlarla cami tarayıp mümkün olduğu kadar çok sayıda Müslüman'ı öldürme kararı alındı. Örgüt, ülkenin farklı eyaletlerindeki küçük camileri hedef alarak Almanya'da iç savaş çıkarmayı amaçladı. Örgütün başka eylem planları da vardı. Beş aydır örgüt lideri ile üyelerinin telefonlarını dinleyen, yazışmalarını takip eden polis, muhbirden gelen bilgi üzerine harekete geçti. Operasyonlarda zanlılarla birlikte 'Tokarew' tipi bir tabanca ile başka silahlara da el konuldu.

ELEBAŞI WERNER S.

Grubun lideri Werner S. (53), üç diğer kişiyle birlikte 'Sert Çekirdek' adlı terör örgütünü kurdu. 8 diğer kişi de örgüt üyeleri ve destekçileri. Örgüt üyeleri birbirlerini, internet üzerinden önce radikal sağ fikirler aşılayarak motive etti. Ardından internet üzerinden paylaştıkları yazı ve fotoğraflarla kendilerinin yapabileceği silahlarla ilgili yine birbirlerini bilgilendirdi. Werner S.'nin geçen hafta Minden kentinde yapılan toplantıda, örgüt üyelerine ve destekçilerine saldırı planını açıkladığı belirtildi.