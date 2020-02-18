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’nın patronu : Siyah kuğu yaşanabilir

, Nike, Starbucks, Burberry gibi şirketler coronavirüs nedeniyle ’den kaçtı. ’nın patronu , korkutan açıklamayı yaptı: Maalesef siyah kuğu yaşanabilir. Bu dünya ekonomisini çözülemeyecek bir çöküşe iter.

Siyah kuğu paniği
Çin'in Wuhan kentinde başlayan coronavirüs salgını, dünyaya korku saldı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı, bin 772'ye ulaştı. Virüsü taşıdığı belirlenen vaka sayısı ise 70 bin 548'e çıktı. Virüs, ekonomisini de büyük zarar uğrattı. Nike, Hyundai, gibi markalar, fabrikalarını kapattı. Dünyanın en büyük bankaları, Çin'deki şubelerini kapatmaya başladı. 'nın sahibi ise korkutan bir açıklama yaptı. "Maalesef çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef siyah kuğu yaşanabilir. Bu dünya ekonomisine ağır darbe olur. Dünya ekonomisi bir anda raydan çıkabilir. Düzeltilmesi de bu kez çok ama çok zor olur" ifadesini kullandı. Zhang, çözüm konusunda hiçbir öneride bulunmadı. 23 Ocak tarihinden itibaren Çin'e yapılması planlanan 280 bin uçuşun iptal edildiği açıklandı.


Burak Teoman

TÜRK ÖĞRETMEN ÇİN'DEN DÖNEMİYOR
Çin'in Xi'an kentinde sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan İngilizce öğretmeni Burak Teoman (27), ülkedeki coronavirüs nedeniyle 'ye dönme kararı aldı. Ancak Teoman, aktarmalı uçuşlardaki ekstra vize ve yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini söyledi.



KEDİSİNİ BIRAKAMADI
Coronavirüs nedeniyle binlerce kişi salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentini terk etti. İş gezisi için Wuhan'a giden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki vatandaşı Kristina Shramko ise kedisini terk etmek istemedi.



Ülkesine dönmedi. "Kitya'yı burada arkadaşlarıma bırakabilirdim. Ancak onu terk etmek istemedim" dedi.



RESTORANLAR BOŞ KALDI
Virüs, Çin restoranını da olumsuz etkiledi. Birçok vakanın bulunduğu 'da da panik vardı. Salgın nedeniyle ülkedeki Çin restoranları boş kaldı. Garsonlar, maske takıp dükkanın önüne çıktı. Ellerinde menülerle müşteri bulmaya çalıştı.



TUVALET KAĞIDI BİLE KARABORSADA
Şimdiye kadar 57 vakanın görüldüğü 'u coronavirüs paniği sardı. Herkes, tuvalet kağıdını stok yapmaya başladı. Karaborsaya düşen tuvalet kağıdının bir paketi, 10 dolara kadar çıktı. Önceki gün, üç hırsız, 50 koli tuvalet kağıdı çaldı!



DENETİM SÜRÜYOR
Salgının başladığı Çin'in Wuhan kenti, karantina altına alındı. 11 milyon insanın yaşadığı şehirde kuş uçurtulmadı. İnsanların evlerinden dışarıya çıkması bile yasaklandı. Dün, koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri, evleri tek tek dolaşıp ateş ölçümü yaptı.






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