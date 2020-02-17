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  • 17.02.2020 10:11
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 10:12

sınırındaki kampta kahreden ölüm! 7 aylık bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti

rejiminin ’in güneyine saldırıları nedeniyle sınırının sıfır noktasındaki ’na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Türkiye sınırında kahreden ölüm!

'in güneyinde yaşayan 5 çocuklu Ahmet Abdulkadir ve çifti, rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle 2 ay önce tüm eşyalarını bırakıp kaçarak çadır kurmak için güvenli bir yer aramaya başladı. Bir süre boş arazilerde derme çatma çadırlarda yaşayan aile, geçen ay sınırının sıfır noktasındaki 'nda briketle örülen bir odaya yerleşti. Savaşın gölgesinde maddi zorluklar yaşayan aile, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu gecelerde sobasız şekilde kış mevsiminin çetin şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailenin en küçük oğlu 7 aylık Rahin battaniyeye sarılı olarak uyuduğu gece donarak hayatını kaybetti.

KOMŞULARIMIZ SOBA VERDİ

Bebeğin annesi Semiha Rahin, o geceyi şöyle anlattı:

"Akşam uyumadan önce bebeğimin yemeğini yedirdim, oyun oynadık. Güldük, eğlendik sonra yatırdım. Sabah kalktığımda kıpırdamıyordu. Hastaneye götürdük. Doktorlar çocuğun 2 saat önce öldüğünü söylediler. Burada hava çok soğuk donuyoruz. Allah bize ve çocuklara yardım etsin. Hepimiz Allah'a emanetiz. Daha önce sobamız yoktu. Komşularımız yardım toplayarak bize verdi."


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