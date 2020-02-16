Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine füzeli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.



ABD'nin önderlik ettiği Irak ve Suriye'deki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan koalisyon güçlerinin üssüne füze düştüğünü açıkladı.



Füzenin yerel saatle 03.24'te askeri üsse düştüğünü belirten Caggins, "Düşen füze büyük değildi ve herhangi bir can kaybına yol açmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.