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  • 16.02.2020 10:37
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 10:40

Son dakika: 'ta güçlerinin olduğu bölgeye füzeli saldırı

Bağdat'ta bulunan güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye 3 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı

'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de yer alan öncülüğündeki koalisyon güçlerine füzeli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD'nin önderlik ettiği Irak ve Suriye'deki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan koalisyon güçlerinin üssüne füze düştüğünü açıkladı.

Füzenin yerel saatle 03.24'te askeri üsse düştüğünü belirten Caggins, "Düşen füze büyük değildi ve herhangi bir can kaybına yol açmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

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