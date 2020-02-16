NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant ve Gigi'nin 7 Şubat'ta gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlandığı öğrenildi. Hayranlarının tepkileri üzerine 23 Şubat'ta ikinci bir cenaze töreninin düzenleneceği belirtildi.
- Dünya
- 16.02.2020
- Gazete
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