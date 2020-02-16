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ve kızı 'ye ikinci cenaze töreni

ve kızı , helikopter sında hayata veda etti. Hayranlarının isteği üzerine ikili için 'ta cenaze töreni yapılacağı belirtildi.

İkinci cenaze töreni
NBA efsanesi ve 13 yaşındaki kızı , 26 Ocak'taki helikopter sında hayatını kaybetti. Bryant ve Gigi'nin 7 Şubat'ta gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlandığı öğrenildi. Hayranlarının tepkileri üzerine 'ta ikinci bir cenaze töreninin düzenleneceği belirtildi.

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