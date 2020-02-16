Bugünkü
Takvim

BM’den Suriye raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'de yaşanan insanlık dramını değerlendirdi. Yapılan ortak açıklamada 1 Aralık 2019'dan itibaren ülkenin kuzeybatısında 800 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

BM’den Suriye raporu
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'de yaşanan insanlık dramını değerlendirdi. Yapılan ortak açıklamada 1 Aralık 2019'dan itibaren ülkenin kuzeybatısında 800 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya BM’den Suriye raporu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri