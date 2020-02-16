BM’den Suriye raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'de yaşanan insanlık dramını değerlendirdi. Yapılan ortak açıklamada 1 Aralık 2019'dan itibaren ülkenin kuzeybatısında 800 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'de yaşanan insanlık dramını değerlendirdi. Yapılan ortak açıklamada 1 Aralık 2019'danitibaren ülkeninkuzeybatısında800 bindenfazla kişininyerindenedildiğibelirtildi.
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