Nazarbayev’in torunu iltica etti

'ın eski Cumhurbaşkanı'in torunu Aysultan (29), İngiltere'ye siyasi iltica başvurusu yaptı. Can güvenliği olmadığını söyleyen Aysultan'ın, dedesi Nursultan Nazarbayev ve şu anda Senato Başkanı olan annesi Dariga Nazarbayev ile ilişkileri kopmuş, babası yolsuzluk iddiaları yüzünden Kazakistan'a iadesi istenmişken Avusturya'da hapishanede ölmüştü.Kazakistan ve Rusya'da bazı yöneticilerin yıldayaptıklarını, Kazakistan gazının yok pahasına Gazprom'a satılarak büyük kazanç elde edildiğini, bunlarla ilgili elinde belgeler olduğunu ileri sürerek, sığınma kararını açıkladı. Özbekistan'ın ilk cumhurbaşkanı İslam Karimov'un torunu olan Recall da 2018'de İngiltere'ye sığınmıştı.Aysultan Nazarbayev