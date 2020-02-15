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’nın Markle istihbaratı

Britanya'da Kraliyet ailesinin ve eşi 'ın ailenin 'üst düzey' üyeliğinden ayrılma kararı karşısında 'incindiği' iddia edilmişti. Hatta bu kararın 2. Elizabeth'e danışılmadan alındığı belirtilmişti. Ancak gerçeğin daha farklı olduğu ortaya çıktı. Kraliçe'nin, 'nın önemli isimleriyle görüşerek Markle hakkında istihbarat istediği medyaya sızdı.

MI6’nın Markle istihbaratı
Britanya'da Kraliyet ailesinin ve eşi 'ın ailenin 'üst düzey' üyeliğinden ayrılma kararı karşısında 'incindiği' iddia edilmişti. Hatta bu kararın 2. Elizabeth'e danışılmadan alındığı belirtilmişti. Ancak gerçeğin daha farklı olduğu ortaya çıktı.

Harry'nin evlenmeden önce Kraliçe II. Elizabeth'e Meghan Markle'ı anlattığı biliniyordu. Ancak Kraliçe'nin, 'nın önemli isimleriyle görüşerek Markle hakkında istihbarat istediği medyaya sızdı. MI6 da Markle'ın bir evlilik yaptığını 17 de sevgilisinin olduğunu Kraliçe'ye rapor halinde sununca, evliliğin gerçekleşmeyeceği ihtimali yükselmişti.

Ancak Harry'nin itirazlara rağmen evlenmesi, Kraliçe'yi kızdırmıştı. Hatta bu yılın sonunda Kraliçe'nin Harry ve Markle'ın unvanlarını alacağı ancak çiftin erken davrandığına dikkat çekildi.

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