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  • 15.02.2020 14:03
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 14:03

’da hava saldırısında 8 sivil öldü

’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Surhrud ilçesinde, kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü. Öte yandan Nangarhar İl Şura Vekili Ecmel Ömer ise saldırıda 10’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Afganistan’da NATO hava saldırısında 8 sivil öldü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin Surhrud ilçesinde 'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini söyledi.

Operasyonda yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hogyani, saldırıyla ilgili soruşturma yapmak üzere bölgeye heyet gönderildiğini bildirdi.

Öte yandan Nangarhar İl Şura Vekili Ecmel Ömer ise saldırıda 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Saldırının hangi ülkeye ait uçak tarafından gerçekleştiği henüz açıklanmazken, Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'nin üssü bulunuyor.

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