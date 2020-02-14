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  • 14.02.2020 13:44
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 13:44

Son dakika: rejimi ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberine göre rejiminin 'in batısındaki ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
rejimi, 'in batısındaki ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.

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