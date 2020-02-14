Esad rejimi, Halep'in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.
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