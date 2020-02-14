İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibi artık belli. Newcastle United'ı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın satın alacağı kesinleşti. Ada basınında yer alan haberlere göre; taraftarlar arasında 343 milyon sterline el sıkışıldı. Prens Selman'ın aklına Newcastle'ı alma fikrini ise İtalyan Carla DiBello verdiği iddia edildi.
The Wall Street Journal'da yer alan haberde, Carlo DiBello'nun Newcastle United ile Selman arasında yapılan görüşmelerde kilit rol üstlendiği yazıldı. Selman, DiBello için 243 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.
Carla, Newcastle ekibinin birçok anlaşmasında başrolde yer almıştı.
The Wall Street Journal'da yer alan haberde, Carlo DiBello'nun Newcastle United ile Selman arasında yapılan görüşmelerde kilit rol üstlendiği yazıldı. Selman, DiBello için 243 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.
Carla, Newcastle ekibinin birçok anlaşmasında başrolde yer almıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.