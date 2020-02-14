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Kadınlara zaafı olan , Carla için ’a 343 milyon sterlin ödedi

Kadınlara zaafı olan bin Selman, İtalyan güzel Carla için İngiltere ekiplerinden ’a 343 milyon sterlin ödedi.

Selman klasiği
İngiliz ekiplerinden 'ın yeni sahibi artık belli. Newcastle United'ı, bin Selman'ın satın alacağı kesinleşti. Ada basınında yer alan haberlere göre; taraftarlar arasında 343 milyon sterline el sıkışıldı. 'ın aklına Newcastle'ı alma fikrini ise İtalyan Carla verdiği iddia edildi.

The 'da yer alan haberde, Carlo DiBello'nun Newcastle United ile Selman arasında yapılan görüşmelerde kilit rol üstlendiği yazıldı. Selman, DiBello için 243 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.



Carla, Newcastle ekibinin birçok anlaşmasında başrolde yer almıştı.

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