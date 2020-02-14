Jeff Bezos, sevgilisi için 165 milyon dolara malikane aldı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sevgililer günü için kesenin ağzını açtı. Uğruna eşini boşadığı Lauren Sanchez'e ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde, 165 milyon dolara bir malikane satın aldı.Hollywood'un en pahalı gayrimenkulünün 36 bin metre kare alana kurulu, Georgia stili mimariye sahip, içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve kendi tamirhanesi ile benzin dolum istasyonları ile bir araba garajının olduğu belirtildi.