İngiliz işadamı Steve Walsh, Singapur'daki bir konferansta Coronavirüs kaptı. Ardından Fransa'da kayak tatili yapan Walsh, sonra İspanya'ya geçti. Son olarak da ülkesine dönen Walsh, krize neden oldu. Fransa'da 11 kişi, İspanya'da da 8 kişiye Coronavirüs'ü bulaştıran kişinin Walsh olduğu açıklandı. Fransa ve İspanya da, 53 yaşındaki Walsh üzerinden İngiltere'ye tepki gösterdi. Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı. İngilizler, bu konuda suçlu olmadıklarını Fransızlar ve İspanyollar'ın tepkisinin yanlış adres olduğunu söyledi.
Fransız yetkililer, İngiltere'ye tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi Coronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar', temasa geçtiği kişilere Coronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar.
CORONAVİRÜS SÜPER BULAŞTIRICI
İngiliz Steve Walsh, Coronavirüs'ü Avrupa'ya getiren kişi olarak hedef haline geldi.
20-23 OCAK
Singapur'da konferansa katılan Steve Walsh, tanışmadığı birinden Coronavirüs kaptı. Ancak o bunun farkında değildi.
24 OCAK
Singapur'da bir iş toplantısına katıldı. Burada Coronavirüs kaptı. Ardından Fransa ve İspanya'da tatil yaptı. Ancak hasta olduğunu bilmiyordu.
28 OCAK
Tatilini tamamladı ve Londra'ya döndü.
6 ŞUBAT
Steve Walsh, hastalandığı ortaya çıkınca Londra'daki hastanede karantina altına alındı.
24-27 OCAK
Fransa'da yaşayan Dr. Greenwood, Steve Walsh'la el sıkıştığı için Coronavirüs kaptı. Sonra da hastanede karantinaya alındı.
24-27 OCAK
Dr. Greenwood'un kocası Bob da, Coronavirus'le tanıştı. Kısa sürede hasta olan Bob, karısı Dr. Greenwood'la aynı hastanede karantinada.
11 ŞUBAT
İngiltere Brighton'daki hastanenin çevresi karantina nedeniyle, giriş ve çıkışa kapatıldı.
PANİK ARTIYOR
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı yeni Coronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde bir günde 242 kişi hayatını kaybetti. Bu arada, Çin Komünist Partisi'nin Hubei bölgesi ekreteri Jiang Chaoliang görevden alındı. Ülke genelinde ölü sayısı bin 350'yi aştı, toplam vaka sayısı ise 60 bin civarında.
TÜRKİYE'DEN YARDIM
Türkiye'den Çin'e ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme gönderildi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan 102 ton kapasiteli Boeing 777F kargo uçağı, Çin'in Guangzhou kentine bu malzemeleri götürdü. Çinli yetkililer, Türkiye'ye teşekkür etti.
GEMİDE DEHŞET
JAponya'da demirli "Diamond Princess" adındaki yolcu gemisinde virüs tespit edilenlerin sayısı 278'e yükseldi. Japon yetkililer, gemide "ilaç stoğu yok" iddialarını yalanladı. Bu arada Hong Kong'da ise okulların açılması 16 Mart'a kadar ertelendi.
MANCHESTER ÖNLEMİ
İngiliz Manchester United takımı, Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için Coronavirüs önlemi aldı. Ada'ya dönen Ighalo'nun 15 gün boyunca tesislere girişini yasakladı.
Fransız yetkililer, İngiltere'ye tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi Coronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar', temasa geçtiği kişilere Coronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar.
CORONAVİRÜS SÜPER BULAŞTIRICI
İngiliz Steve Walsh, Coronavirüs'ü Avrupa'ya getiren kişi olarak hedef haline geldi.
20-23 OCAK
Singapur'da konferansa katılan Steve Walsh, tanışmadığı birinden Coronavirüs kaptı. Ancak o bunun farkında değildi.
24 OCAK
Singapur'da bir iş toplantısına katıldı. Burada Coronavirüs kaptı. Ardından Fransa ve İspanya'da tatil yaptı. Ancak hasta olduğunu bilmiyordu.
28 OCAK
Tatilini tamamladı ve Londra'ya döndü.
6 ŞUBAT
Steve Walsh, hastalandığı ortaya çıkınca Londra'daki hastanede karantina altına alındı.
24-27 OCAK
Fransa'da yaşayan Dr. Greenwood, Steve Walsh'la el sıkıştığı için Coronavirüs kaptı. Sonra da hastanede karantinaya alındı.
24-27 OCAK
Dr. Greenwood'un kocası Bob da, Coronavirus'le tanıştı. Kısa sürede hasta olan Bob, karısı Dr. Greenwood'la aynı hastanede karantinada.
11 ŞUBAT
İngiltere Brighton'daki hastanenin çevresi karantina nedeniyle, giriş ve çıkışa kapatıldı.
PANİK ARTIYOR
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı yeni Coronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde bir günde 242 kişi hayatını kaybetti. Bu arada, Çin Komünist Partisi'nin Hubei bölgesi ekreteri Jiang Chaoliang görevden alındı. Ülke genelinde ölü sayısı bin 350'yi aştı, toplam vaka sayısı ise 60 bin civarında.
TÜRKİYE'DEN YARDIM
Türkiye'den Çin'e ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme gönderildi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan 102 ton kapasiteli Boeing 777F kargo uçağı, Çin'in Guangzhou kentine bu malzemeleri götürdü. Çinli yetkililer, Türkiye'ye teşekkür etti.
GEMİDE DEHŞET
JAponya'da demirli "Diamond Princess" adındaki yolcu gemisinde virüs tespit edilenlerin sayısı 278'e yükseldi. Japon yetkililer, gemide "ilaç stoğu yok" iddialarını yalanladı. Bu arada Hong Kong'da ise okulların açılması 16 Mart'a kadar ertelendi.
MANCHESTER ÖNLEMİ
İngiliz Manchester United takımı, Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için Coronavirüs önlemi aldı. Ada'ya dönen Ighalo'nun 15 gün boyunca tesislere girişini yasakladı.
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