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üssüne 10 füze

'ın kentinde askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Üste saldırı sonucu hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdi.

ABD üssüne 10 füze
Irak'ın kentinde askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Üste saldırı sonucu hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdi.

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