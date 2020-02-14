Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Üste saldırı sonucu hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdi.
- Dünya
- 14.02.2020
- Gazete
ABD üssüne 10 füze
Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Üste saldırı sonucu hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdi.
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