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  • 13.02.2020 22:44
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 22:50

Son dakika: 'te ABD askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı

Son dakika haberine göre 'ın kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Irak'ta ABD üssüne füze saldırısı

'ın kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı açıklamada, Kerkük'ün batısında yer alan K1 Askeri Üssü'nün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını söyledi.

10'DAN FAZLA FÜZE ATAR ELE GEÇİRİLDİ
ABD askerlerinin de bulunduğu üsse saldırı sonucu hasar meydana geldiğini belirten Harbiye, olayın ardından güvenlik güçlerinin üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdiğini aktardı.

Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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