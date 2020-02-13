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  • 13.02.2020 15:10
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 15:23

Son dakika: güçleri kanlı saldırılarını sürdürüyor: 1 ölü 3 yaralı

Son dakika haberine göre Hafter milislerinin 'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı

Darbeci Hafter'den sivil yerleşim alanına roketli saldırı

milislerinin 'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

ROKET SALDIRILARI NEDENİYLE TRABLUS'TAKİ UÇUŞLAR DURDURULDU
Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Hişam Ebu Şekvat yaptığı yazılı açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırı nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR!
Ebu Şekvat, havalimanına düşen roket sayısı ve oluşan hasar konusunda bilgi vermedi.

Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor. Daha önce 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

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