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  • 13.02.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 09:22

Türkçe paylaşımla gönderme yaptı! Türklerden tokat gibi cevap

’nin "Saldırıda askerlerini kaybeden müttefikimiz 'nin yanındayız" açıklamasından sonra , AA'nın Washington yönetiminin 'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp "Takdiri size bırakıyoruz" mesajını verdi. Rusya'ya cevap ise arşivlerden geldi...

Rusya'ya Türklerden tokat gibi cevap

rejim güçlerini gözlem noktalarının ötesine atmak için operasyonlarına devam ederken, - hattında da karşılıklı atışma başladı.

ABD'den gelen "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasına Rusya Büyükelçiliği, AA'nın Washington yönetiminin 'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp 'Takdiri size bırakıyoruz' dedi. Cevap ise arşivlerden geldi.

ABD'nin 'deki son saldırıları üzerine Türkiye'nin yanında konumlanması Rusları rahatsız etti.

ABD yönetiminin İdlib ekseninde Türkiye'ye desteğini açıklamasının ardından Rusya'nın Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yana getirilmiş iki fotoğraf "Takdiri size bırakıyoruz" mesajı ile paylaşıldı.

İşte o tweetler...






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