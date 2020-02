CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki vurgunda soruşturma genişliyor. Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan muhasebe sorumlusu Reşat Elgin, 14 sayfalık savcılık ifadesinde belediyenin nasıl hortumlandığını tek tek anlattı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Elgin'in ifadesinde yer alan itiraflar özetle şöyle:

TALİMATI GÜLEÇ VERDİ: 2018'e kadar hep aynı firmalara ihale verilerek bu firmalara ödemeler yapıldığı kulaktan kulağa yayıldı. İhaleye girip, kazanan ve ödeme yapılmayan firmalar bu durumdan çok rahatsızdı. Halit Güleç bize, 'Siz benim verdiğim talimatlara göre ödemelerinizi yapın. Sonradan evrakları gelecek, halledeceğiz' diye talimat verip, çalışmamızı istedi.

AKRABAMDIR İŞİNİ GÖRÜN: Ancak özellikle Alpan, Ata Hizmet İşleri ve Bilgi Hurdacılık isimli firmalar adına ödeme yapılması talimatını verdi. Çünkü bu firmalar Bekir Bilgi isimli şahsın sahibi olduğu veya vekili olduğu firmalardı. Bekir Bilgi, Halit Güleç'in akrabası. Güleç bize her seferinde, 'Bekir benim akrabamdır. İşini görün' derdi.

İSİM LİSTESİ VERİYORDU: Güleç, her gün ödeme yapılacak firmaların isim listesini bana verirdi. Belediyenin günlük kazancı hergün otomatik olarak sistem tarafından hesaplanır, anlık olarak MOBİLE UKBS sistemi yüklü olan bazı telefonlarda görünürdü. Bu programın yüklendiği isimlerden biri de Güleç'ti. Güleç'in izin verdiği yöneticilere yüklüydü sistem.

GÜN SONU HESAPLARI GÖRÜRDÜ: Güleç bu sistem sayesinde gün sonu hesapları görürdü. Kasada kalan parayı kime veya hangi firmaya ödendiğini de teyit ederdi. Ödeme yapılan firmaların listelerini kendisine düzenli olarak verirdik. Bize verdiği talimatların yerine getirilip getirilmediğini anlık takip ederdi. Yaptığım işlemler sonrasında Şenay Reyhan Kaş, bana gelip 'Bu ödemeyi neden bu şekilde yaptın' dediğini görmedim. Kendisine sunduğumuz hiçbir ödeme emrini geri çevirmedi.

SÖYLE BENİM PARAMI GETİRSİNLER: Yalova Yemek firması her ay 100 ile 500 bin TL arasında belediyeden alacaklı olurdu. Güleç'in tarım ve hayvancılık firması olan Güleç Yem'den karşılanıyordu. Halit Güleç ödemeler çıkarıldığında, ilk olarak kendi ticari alacağı varsa bu firmaya ödeme yapmamızı söyler ve Murat İpek'i aramamızı söylerdi. Bize, 'Ben aradım haber verdim. Söyle benim paramı getirsinler. Sen parayı çıkar firmaya haber ver' şeklinde talimatlar veriyordu.



ETLER BAŞKANIN FİRMASINDAN

Güleç, kendisine imkan sağlayacak, geri ödeme yaptırabileceği Alpan İnşaat, Ata Hizmetleri, Bilgi Hurdacılık, Bika Hizmet İşleri ve Kayra Petrol'ün alacakları her zaman öncelikliydi. Ayrıca Yalova Yemek, Ertem Yemek, MİBA Yemek isimli firmalar malzeme ve et ihtiyaçlarını Güleç'in tarım ve hayvancılık firması olan Güleç Yem'den karşılıyorlardı. Bu firmalar Murat İpek'in kontrolünde olan firmalardır. Belediyemizin yemek ihalelerine bu üç firma giriyordu. Bu firmalar Halit Güleç'e almış oldukları ihalelerden geri ödeme yapmak veya malzemeyi Güleç'in belirlediği yerden temin ettiği için maddi menfaat sağlanıyordu.

Erhan Öztürk / Sabah