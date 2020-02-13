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  • 13.02.2020 18:39
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 18:41

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6’ncı toplantısına katılmak üzere bulunduğu Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Alvi ile görüştü

Başkan , Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.


Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı.

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