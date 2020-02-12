Ukrayna'da Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arahamiya, katıldığı bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesiyle ilgili taviz vermesi halinde, Ukrayna tarafından Kırım yarımadasına su tedarik edilmesi fikrine olumlu baktığını söyledi.

'Rusya birliklerinin Donbas'tan çekilmesini yeterli bir taviz olarak gördüğünü' belirten milletvekili, "Kırım'da sonuçta suyu kullanacak olan kişiler Ukrayna vatandaşları. Eğer tüm silahlı birliklerini Rostov'a (Rusya kenti) çekerlerse ve sınırımızda tam kontrol sağlarsak, bunun karşılığında ise Kırım'a su vermemiz gerekirse, bunu ben kesinlikle kabul ederim" dedi.

ÇUBAROV: SU İÇİN KENDİMİZİ SATTIRMAYIZ

Arahamiya'nın önerisine tepki gösteren Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise 'işgal altındaki Kırım'a su tedarik etmenin 500 bin Kırım Tatarı'nı satmak' anlamına geldiğini söyledi.

Rusya devletinin yakında Kırım'a su tedariki konusunda Ukrayna'dan talepte bulunabileceğini öngören Çubarov, "Eğer bir devlet yetkilisi, Kırım Tatar halkını feda etmeyi öneriyorsa, aynısı tüm Ukraynalılara yapılabilir. Devletin bizi su için satmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.



David Arahamiya'nın açıklamasına, 'Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kabul' olacağını belirten Ukraynalılar da sosyal medyadan tepki gösterdi.