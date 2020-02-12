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  • 12.02.2020 11:23
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 11:23

Son dakika: Dev da görüldü! 300 kişi tahliye edildi

Son dakika haberine göre Singapur'da bulunan sı'nda vakasına rastlandı. Bankada bulunanlar tahliye edildi ve evden çalışmalarına karar verildi.

Dev bankada koronavirüs görüldü! 300 kişi tahliye edildi

Singapur'un en büyük bankada vakası görülmesinin ardından genel merkezdeki 300 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti.

Reuters tarafından görülen bir iç yazışmada DBS'nin Singapur yöneticisi Tse Koon Shee "DBS Asia Central'ın 43. katında doğrulanmış bir koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi.

Shee sözlerine "Tedbir amacıyla 43. kattaki tüm çalışanlar tahliye edilmiş ve evden çalışmalarına karar verilmiştir" diye devam etti.

DBS'nin bu konuda yakında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Singapur 47 vaka ile 'de 1,100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs (COVID-19) salgınında Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü yerlerden biri konumunda.

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