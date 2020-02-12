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  • 12.02.2020 14:47
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 14:47

'den le mücadelede yeni karar! Yetki verildi

, salgınıyla ilgili yeni adımlar atmaya devam ediyor. Wuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden salgınla mücadelede Çin'in iki güney şehrinin yönetimlerine özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi.

Koronavirüsle mücadelede yeni karar! Yetki verildi

'in güneyindeki en büyük iki şehrin yönetimlerine, yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Guangcou ve Şıncın'da yerel meclisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

Tasarılar, Guangcou ve Şıncın'da şehir ve bölge yönetimlerine, şahısların veya şirketlerin araçlarına ve evlerine el koyma, iş yerlerinden salgını kontrol altına almak için ihtiyaç duyulan araçların üretilmesini isteme yetkisi veriyor.

Guangcou yerel meclisinin ayrıca her türlü vahşi hayvan ticaretine yasak getirdiği belirtildi.

Çin'in güneyinin, salgının merkez üssü Hubey'den sonra en fazla vakanın görüldüğü bölge olduğu ifade ediliyor. Şıncın'da 375, Guangcou'da 317 yeni tip koronavirüs vakası olduğu belirtiliyor.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1114'e, virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204'ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653'e çıkmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.

ÖZBEKİSTAN'DAN ÇİN'E YARDIM
Özbekistan hükümeti koronavirüs salgını Çin'e medikal ürünlerden oluşan insani yardım gönderdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Bahadır Yusubaliyev, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla gönderilen insani yardımın Çin'de çok ihtiyaç duyulan tıbbi maske, eldiven ve diğer medikal ürünlerden oluştuğunu belirtti.

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