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  • 12.02.2020 23:02
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 23:02

ABD , Suudi mevkidaşı ile görüştü

ABD , lı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelerek, bölgesel sorunlar ve İran'a karşı mücadele gibi konuları ele aldı.

Pompeo, Suudi mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlık binasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo ve Faysal bin Ferhan'ın ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele aldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Bakan Pompeo, İran rejiminin tehditlerine karşı ABD-Suudi Arabistan iş birliğinin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.

İkilinin, Yemen'deki şiddet olayları ve Husilerin 'a düzenlediği saldırıları da görüştüğü belirtilen açıklamada, Yemen'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Yemen'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması noktasında Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına tam destek verdiği de vurgulandı.


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