ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den 740 milyar dolar fon istedi. Bakanlık, YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulundu.
- Dünya
- 11.02.2020
- Gazete
YPG’ye 200 milyon dolar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den 740 milyar dolar fon istedi. Bakanlık, YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulundu.
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