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YPG’ye 200 milyon dolar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den 740 milyar dolar fon istedi. Bakanlık, YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulundu.

YPG’ye 200 milyon dolar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den 740 milyar dolar fon istedi. Bakanlık, YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulundu.

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