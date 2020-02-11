YPG’ye 200 milyon dolar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den 740 milyar dolar fon istedi. Bakanlık, YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den 740 milyar dolar fon istedi. Bakanlık, YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulundu. TÜM MANŞETLER