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  • 11.02.2020 23:35
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 23:38

Trump'ın sözde " Barış Planı" Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı

ve 'in tek teraflı olarak imzaladığı "" tüm dünyada tepki toplarken Washington'da düzenlenen bir panelde de tartışıldı. Siyaset, Ekonomi ve (SETA DC) düzenlenen "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması" başlıklı panel ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı ABD'de tartışma konusu oldu

Amerikan ve yönetimlerinin "Yüzyılın Anlaşması" olarak lanse ettiği, gerçekte "Yüzyılın İhaneti" olarak tanımlanması gereken 'in geleceğine dair plan, geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna açıklanmıştı.

Siyaset, Ekonomi ve (SETA DC) düzenlenen "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması" başlıklı panele, Enstitüsü Filistin ve Filistin-İsrail İlişkileri Program Direktörü Khaled Elgindy, araştırmacı-yazar Mark Perry, SETA DC Koordinatörü Kadir Üstün konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü de SETA DC Misafir Araştırmacısı Hasan Yücel yaptı.

FİLİSTİN DIŞARIDA BIRAKILDI

Elgindy, söz konusu planın "zayıf taraf" Filistin'in dışarıda bırakılarak "güçlü taraf" İsrail ve "ara bulucu" arasında yapıldığına dikkati çekerek, "Bu İsrail'in ilhakına imkan tanımak ve Filistinlileri istikrarsızlaştırmak için kurulmuş bir plan değil, zaten sahadaki durum bu. Ancak bu planla, halihazırdaki durum kalıcı hale getirilmek istendi." ifadesini kullandı.

Filistin'in planın oluşturulma aşamasına bilerek dahil edilmediğini savunan Elgindy, böylece İsrail ve ABD'nin amaçlarına daha rahat ulaşabileceğinin altını çizdi.

Elgindy, "Bu plan Filistin milletine varoluşsal bir tehdit teşkil ediyor." dedi.

BU PLAN FİLİSTİNLİLERİ GÖRÜNMEZ KILIYOR

Perry ise Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planı'nı" Trump'ın damadı ve Orta Doğu Danışmanı 'e atfen "Kushner planı" olarak niteleyerek, "Bir insanı devletsiz yaparsanız, ona hiçbir hukuk işlemez ve siz de ona istediğinizi yaparsınız. Kushner planına baktığımda, bu planın Filistinlileri sadece devletsiz değil aynı zamanda görünmez de yaptığı sonucuna varıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın planının "Amerikan değerlerine uymadığını" vurgulayan Perry, "İsrail karşıtı herkes antisemitik olarak görülüyor. Bu bizim siyasi hayatımızda şaşılacak derecede negatif bir trend." ifadesini kullandı.

"KUSHNER'İN AÇIKLAMALARI DEKLARASYONDU"

Üstün ise Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Trump arasında iyi bir ilişki bulunduğunu ancak Erdoğan'ın en başından beri mevkidaşının Filistin konusundaki adımlarını eleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Filistin konusunda, İslam dünyasını harekete geçirmeye çalıştığına işaret eden Üstün, "Filistinlileri baypas ederek Türkiye ile bu meseleyi konuşmanın çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Filistin liderliği ne ile ortaya çıkarsa, Türkiye'nin de onu takip edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Üstün, Filistin konusunda Jared Kushner'in yaptığı açıklamaları da anımsatarak, "Kushner'in açıklamaları bir ara bulucunun açıklamalarından ziyade bir deklarasyondu." değerlendirmesinde bulundu.

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