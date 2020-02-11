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  • 11.02.2020 11:53
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 11:53

Son dakika: Sensörleri bozulan Rus yolcu uçağı yaptı

’da 132 yolcunun bulunduğu uçak, kalkışın ardından arıza yapınca 'na geri dönerek yaptı. Yetkililer, pilotların dikkati ve becerisi sayesinde büyük bir tehlike atlatıldığını duyurdu.

Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı

'nın Sibirya bölgesinde bulunan Novosibirsk şehrindeki Tolmachevo Havaalanı'ndan kalkan Rus S7 Havayolları'na ait yolcu uçağı, havada arıza yaptı. Gece 02.45'te kalkan ve 'ya hareket eden uçağın sensörlerinde arıza oluştuğu havadayken anlaşılınca, uçak ekibi tarafından havalimanına geri dönme kararı alındı. 'ndan iniş için izin alınınca, uçak 05.30'da kalktığı havalimanına iniş yaptı.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI
Olayın ardından havalimanında konuya ilişkin önlemler alınırken, pilotların dikkati ve becerisi sayesinde büyük bir tehlikenin atlatıldığı, sensör arızasının ciddi kazalara sebep olabilecek türden bir arıza olduğu ifade edildi.

Teknik ekip uzmanları uçakta çalışma başlatılırken, 132 yolcunun başka bir uçakla Moskova'ya götürüleceği açıklandı.

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