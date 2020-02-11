Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu bulmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Haber7'nin haberine göre sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bisera Turkovic, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'un kendisine, "Bosna Kasabı" olarak bilinen 78 yaşındaki generalin öldüğünü doğruladığını kaydetti.





SIRP BASINI DA DUYURDU: HAPİSHANEDE ÖLDÜ

Turkovic'in açıklamasından sonra Sırp basını da Mladiç'in ölümünü son dakika olarak duyurdu. Soykırımcı generalin Lahey'deki hapishanesinde can verdiği belirtildi.





KATLİAMCI GENERAL

12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in bir köyünde dünyaya gelen Maldiç, 1992 yılında başlayan ve 3 yıl süren Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili rol oynamıştı.

RADTO MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladić (d. 12 Mart 1942) Sırp General. Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Ordusu'nun Başkomutanıydı. Mladic, Bosiljka"Bosa" ile evlendi ondan iki çocuğu oldu; oğlu Darko ve kızı Ana. Ana, 24 Mart 1994'de 23 yaşındayken intihar ederek öldü. Darko'nun bir oğlu ve bir kızı oldu; 2001'de Anastasija ve 2006'da Stefan doğdu. Mladic böylece büyükbaba oldu.





12 Mart 1942'de Bosna Hersek köyü olan Božanovići, Kalinovik'de doğdu. 1961'de Zemun Askeri Endüstri Okuluna girdi, ve sonra KOV Askeri Akademisine sonra da Subay Akademisine gitti, 27 Eylül 1965'de mezun oldu Yugoslavya ordusunda işe başladı. Aynı yıl Yugoslavya Komünist Partisine katıldı, 1990 yılında parti dağılana kadar üye olarak kaldı. Bosna, Sırp Cumhuriyetinin 1992 yılında Ordusu olan VRS'nin kurucularından oldu. Orduya katılan sivil kişilere eğitim verdi. 12 Mayıs 1992'de Bosna Sırp Cumhuriyeti tarafından Ordunun başkomutanı olarak atandı.

SAVAŞ SUÇUNDAN ARANMASI

6 Nisan 1991'de başlayan savaşta binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilmesinde, dini mekanların yokedilmesinde etkili bir rol oynamıştır. Tüm bunların sorumlusu olan Mladiç savaş sırasında Boşnak halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıldır tutuklama istemiyle aranmaktaydı ve 26 Mayıs 2011 günü Sırp istihbaratı tarafından yakalandı. 31 Mayıs 2011 tarihinde de Lahey savaş suçları mahkemesine gönderildi.

Sırbistan'da olduğuna dair ciddi belgeler olmasına rağmen Hükümet tarafından bu durum reddedilmiştir. Fakat 2009'da Mladiç'in bir düğünde çekilen fotoğraflarının basına yansıması ile hükümet zor duruma girmiştir. Bu durum akabinde Sırp Hükümeti, BM, Amerika ve AB üyesi ülkeler, Bosna Hersek devlet yetkilileri tarafından suçlamıştır. Mladiç 26 Mayıs 2011 günü Sırp istihbaratı tarafından yakalanmıştır.

SREBRENİTSA KATLİAMI

Srebrenitsa katliamı öncesinde bir kameraya konuşarak söylediği, "İşte 11 Temmuz 1995'te Sırp şehri Srebrenitsa'dayız. Büyük bir Sırp bayramı arifesinde iken bu şehri Sırp milletine armağan ediyoruz. Nihayet, yeniçerilere karşı ayaklanmasından sonra bu toprakta "Türkler"den intikam almamızın vakti geldi" sözleri meşhurdur.