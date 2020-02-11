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  • 11.02.2020 12:23
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 12:23

: 'dan ’da terör sı: 30 ölü

haberine göre ’da terör örgütü 'ın kapatılan bir yolda bekleyen araçları hedef aldığı da 30 kişi hayatını kaybetti.

Ülke şokta! Katliam gibi saldırı

, 'nın Borno eyaletindeki Maiduguri kentinin batısındaki Auno kasabasında, askerlerin güvenlik nedeniyle kapattığı yolda düzenlendi. Saldırıda yolda bekleyen araçların hedef alındığı ve araçların yanması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, saldırının tarafından düzenlendiğini, 21 aracın yanarak hurda haline geldiğini duyurdu.

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