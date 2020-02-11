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ile eşi yaşadıklarını kitap yapsa 30 milyon lira kazanacak

'nden ayrılma kararının ardından gündemden düşmeyen ile , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panel için saatler içinde 1 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon TL) kazandı. ve Markle çiftine, 'nin önemli bir yayınevinden kitap teklifi geldi. Eğer çift, tanıştıkları günden itibaren yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde yazmayı kabul ederlerse 5 milyon dolar (30 milyon lira) kazanacak.

Paranın kitabı!
Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararının ardından gündemden düşmeyen ile , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panel için saatler içinde 1 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon TL) kazandı. ve Markle çiftine, 'nin önemli bir yayınevinden kitap teklifi geldi.

Eğer çift, tanıştıkları günden itibaren yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde yazmayı kabul ederlerse 5 milyon dolar (30 milyon lira) kazanacak. Harry'nin değil ama Markle'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. Bazı ekonomistler, çiftin kısa sürede 100 milyon dolarlık bir ekonomi ortaya çıkaracağını ifade etti.

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