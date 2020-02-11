Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararının ardından gündemden düşmeyen Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panel için saatler içinde 1 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon TL) kazandı. Şimdi Harry ve Markle çiftine, ABD'nin önemli bir yayınevinden kitap teklifi geldi.
Eğer çift, tanıştıkları günden itibaren yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde yazmayı kabul ederlerse 5 milyon dolar (30 milyon lira) kazanacak. Harry'nin değil ama Markle'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. Bazı ekonomistler, çiftin kısa sürede 100 milyon dolarlık bir ekonomi ortaya çıkaracağını ifade etti.
Eğer çift, tanıştıkları günden itibaren yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde yazmayı kabul ederlerse 5 milyon dolar (30 milyon lira) kazanacak. Harry'nin değil ama Markle'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. Bazı ekonomistler, çiftin kısa sürede 100 milyon dolarlık bir ekonomi ortaya çıkaracağını ifade etti.
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