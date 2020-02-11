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  • 11.02.2020 12:03
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 12:06

'ın misilleme saldırısı hakkında 'dan flaş açıklama: 109 askeri...

Devrim Muhafızlarının en önemli komutanı ’nin tarafından öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim en üst seviyeye yükselmişti. İran’ın misilleme olarak ABD askerlerinin bulunduğu ’taki üslerini bombalaması 3. Dünya Savaşı yolda mı sorusunu akıllara getirmişti. Söz konusu saldırı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (), saldırının ardından beyin hasarı teşhisi konulan asker sayısının 109’a yükseldiğini açıkladı.

İran'ın misilleme saldırısı hakkında Pentagon'dan flaş açıklama

Savunma Bakanlığından () yapılan açıklamada, beyin hasarı teşhisi konulan 109 askerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Ocak ayı sonunda beyin travması geçiren asker sayısı, 64 olarak açıklanmıştı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı El-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İRAN SALDIRISI
İran , 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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