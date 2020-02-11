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  • 11.02.2020 17:21
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:21

’ta sonra kar yağdı

’ın şehir merkezine aradan sonra kar yağdı. En son 2008 yılında kısa süreli olarak kar yağışına maruz kalan şehirde soğuk havanın etkisinin yarın sona ereceği belirtildi. Ülkenin kuzey kesimlerinde sıkça görülen kar, Bağdat ve çevresinde uzun yıllardır görülmüyordu. Sabah uyanan Bağdatlılar sokağa çıkarak bol bol fotoğraflar çekti.

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