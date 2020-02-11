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  • 12.02.2020 02:34
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 02:34

'den 'da kaos planı "değişikliklere açık'' mesajı

'nin () Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir ''başlangıç noktası ve değişikliklere açık'' olduğunu söyledi.

ABD'den kaos planıyla ilgili flaş açıklama

'nin () Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir ''başlangıç noktası ve değişikliklere açık'' olduğunu söyledi.

- sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı sözde barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.

Bu teklifin Filistinliler için ''harika'' ve ''gerçekçi ve uygulanabilir'' bir plan olduğunu iddia eden Craft, ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil.'' dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in ''70 yıldır başarısız olan eski bir plan'' konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Danon, Filistin Devlet Başkanı 'ın ''görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini'' öne sürdü.

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