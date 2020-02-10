Trump’ın intikamı

ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasında aleyhinde ifade verenlere adeta savaş açtı! Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görevli Ukrayna uzmanı Alexander Vindman'ı görevden aldı. Trump yönetimi, ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'ın da görevinin sona erdiğini açıkladı.
- Dünya
- 10.02.2020
- Gazete
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