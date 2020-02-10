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Trump’ın intikamı

Başkanı Trump, azil soruşturmasında aleyhinde ifade verenlere adeta savaş açtı! 'nde görevli uzmanı 'ı görevden aldı. Trump yönetimi, ABD'nin 'ın da görevinin sona erdiğini açıkladı.

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