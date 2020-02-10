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  • 10.02.2020 23:04
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 23:04

Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyine hitap edecek

Devlet Başkanı , yönetiminin sözde barış planına karşı çıkmak için yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine hitap edecek.

Abbas, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

Devlet Başkanı , yönetiminin sözde barış planına karşı çıkmak için yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine hitap edecek.

-Filistin sorununun ve Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu planının ele alınacağı Güvenlik Konseyi oturumuna katılacak Abbas, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini sunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin'in, Trump yönetiminin sözde barış planını kınamak ve plana karşı çıkmak için BM Güvenlik Konseyine getirmek istediği karar tasarısı ise yarın oylamaya sunulmayacak.

Tasarının müzakere edilmeye devam ettiğini ve ilerleyen günlerde oylanıp oylanmayacağının kesin olmadığını vurgulayan diplomatlar, ABD'nin ise tasarıya, 1967 sınırlarına referansta bulunmayan ve İsrail'in yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğu bölümlerin çıkarıldığı değişiklikler teklif ettiğini söyledi.

SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında 'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

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