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  • 09.02.2020 18:37
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 18:37

Son dakika: 'da erken parlamento lerinde oy verme işlemi sona erdi

Son dakika haberi! bugün sandık başına gitti. Milletvekili i için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı , 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve kararı almıştı.

Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

lılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gitti.

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarıştı. i, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı , 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve kararı almıştı.

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