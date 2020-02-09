Çin, Korona ile mücadelede sınıfta kaldı. Ölü sayısı 724'e, hasta 34 bin 546'ya çıktı. Wuhan'daki görüntüler ise vicdanları sızlattı.
Şüpheli bulunanlar koğuşlara atıldı. Toplu karantinaya alındı. Bu yüzden sağlam olanlar bile hastalandı. Can kaybı arttı.
Wuhan'da hastalar yetersiz koşullarda tedaviye çalışılıyor. Şüpheli olarak gözlem altında tutulanlar ise hastalarla aynı koğuşlarda karantinaya alınıyor.
Çin'den getirilen gruptaki üniversite öğrencisi Şeyma, 25 yaşına bastı. Karantina odasında doğum gününü kutladı.
HONG KORK
Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz ay ortaya çıkan koronavirüs, dalga dalga yayıldı. Ölü sayısı her geçen gün artarken korku tüm dünyayı sardı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e, enfekte olanların sayısı da 34 bin 400'e ulaşıldı.
GEMİDE KABUS VAR
Özellikle Asya ülkeleri tam anlamıyla kabusun ortasında kaldı. Binlerce insan, Japonya ve Hong Kong'a demirlemiş iki cruise gemisinde karantina altına alındı. Virüsün gemiden yayıldığı söylentisi iki ülkeyi de sardı. Hong Konglular, tuvalet kağıdı stoğunun tükendiğine dair söylentiler nedeniyle tuvalet kağıdı almak için resmen savaş vermeye başladı.
27 ÜLKE ETKİLENDİ
Dünya genelinde 27 ülkeyi etkileyen virüs nedeniyle bir ABD vatandaşının da öldüğü vurgulandı. Bu kayıp koronavirüs nedeniyle ölen ilk ABD'li oldu. Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 11'e ulaştı. Bununla beraber Rusya, ciddi oranda, limon başta olmak üzere yaş meyve ve sebze aldığı Çin'le sınırını kapattı. Bu durumun özellikle Akdeniz bölgesinden yaş meyve ve sebze ile narenciye sektörlerinde Rusya'ya ihracatta ciddi bir artış yaratması bekleniyor.
Çin hükümeti, virüsün kontrol edilmesi için alınan önlemleri engelleyenlere ağır cezalar vereceğini açıkladı. Kuralları ihlal edenlerin ölüm cezasına maruz kalacakları vurgulandı...
Salgının merkezi Wuhan, karantinaya alındı. Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaların fotoğrafları ise dehşetin kanıtıydı.
Hong Konglular, olası bir salgına karşı evlerini besin ve temizlik maddesiyle dolduruyor.
Şüpheli bulunanlar koğuşlara atıldı. Toplu karantinaya alındı. Bu yüzden sağlam olanlar bile hastalandı. Can kaybı arttı.
Wuhan'da hastalar yetersiz koşullarda tedaviye çalışılıyor. Şüpheli olarak gözlem altında tutulanlar ise hastalarla aynı koğuşlarda karantinaya alınıyor.
Çin'den getirilen gruptaki üniversite öğrencisi Şeyma, 25 yaşına bastı. Karantina odasında doğum gününü kutladı.
HONG KORK
Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz ay ortaya çıkan koronavirüs, dalga dalga yayıldı. Ölü sayısı her geçen gün artarken korku tüm dünyayı sardı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e, enfekte olanların sayısı da 34 bin 400'e ulaşıldı.
GEMİDE KABUS VAR
Özellikle Asya ülkeleri tam anlamıyla kabusun ortasında kaldı. Binlerce insan, Japonya ve Hong Kong'a demirlemiş iki cruise gemisinde karantina altına alındı. Virüsün gemiden yayıldığı söylentisi iki ülkeyi de sardı. Hong Konglular, tuvalet kağıdı stoğunun tükendiğine dair söylentiler nedeniyle tuvalet kağıdı almak için resmen savaş vermeye başladı.
27 ÜLKE ETKİLENDİ
Dünya genelinde 27 ülkeyi etkileyen virüs nedeniyle bir ABD vatandaşının da öldüğü vurgulandı. Bu kayıp koronavirüs nedeniyle ölen ilk ABD'li oldu. Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 11'e ulaştı. Bununla beraber Rusya, ciddi oranda, limon başta olmak üzere yaş meyve ve sebze aldığı Çin'le sınırını kapattı. Bu durumun özellikle Akdeniz bölgesinden yaş meyve ve sebze ile narenciye sektörlerinde Rusya'ya ihracatta ciddi bir artış yaratması bekleniyor.
Çin hükümeti, virüsün kontrol edilmesi için alınan önlemleri engelleyenlere ağır cezalar vereceğini açıkladı. Kuralları ihlal edenlerin ölüm cezasına maruz kalacakları vurgulandı...
Salgının merkezi Wuhan, karantinaya alındı. Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaların fotoğrafları ise dehşetin kanıtıydı.
Hong Konglular, olası bir salgına karşı evlerini besin ve temizlik maddesiyle dolduruyor.
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