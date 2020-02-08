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Teknoloji efsaneyi yendi! , saat üretiminin merkezi ’yi solladı

, geleneksel saat üretiminin merkezi konumundaki ’yi solladı. Apple Watch 31 milyon adet saat satarken, İsviçre saat endüstrisi 21 milyon adette kaldı...

Teknoloji efsaneyi yend
Apple, 2019 yılında leriyle yeni bir rekora imza attı. Apple Watch, geçen yıl elde ettiği 31 milyon adetlik satış rakamı ile koca bir ülkenin saat şirketlerinin tümüne fark atmayı başardı. ABD'li şirket saat şirketlerinin tümünden 10 milyon daha fazla saat sattı.




Geleneksel saat üretiminin merkezi konumundaki İsviçre saat endüstrisi geçen yıl 21.1 milyon adet saat satışında kaldı. Bu rakamın da 2018'e göre yüzde 13 gerileme ile 20.6 milyonunu ihraç etti. İsviçre saat endüstrisinin ihracatı 20 milyar doları aştı.




Ciro olarak İsviçre önde olsa da, ülkenin saat üreticilerinin akıllı saatler ile rekabet etmekte zorlandığı görüldü. Yeni nesil teknolojik saatleri tercih ederken, hala geleneksel saatlerden vazgeçmeyenler de var.

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