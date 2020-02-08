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  • 08.02.2020 16:17
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 16:21

: 'da bir asker kalabalığa ateş açtı! Çok sayıda ölü var

haberine göre 'da bir asker 'de kalabalığa rastgele ateş açtı. Çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor. Korkunç olayı yaşayan tanıkların çektiği dehşet verici görüntülerde, kaçmaya çalışan insanlara ateş edilmesi gözler önüne seriliyor.

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı

'da Terminal 21 isimli alışveriş merkezinde orduda görevli bir asker rastgele ateş açtı. Olayda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelirken, üstünde askeri üniforma ve kaskı olan saldırganın halen yakalanamadığı ve olay yerinde kaosun devam ettiği bildirliyor.

HEM KATLİAM HEM PAYLAŞIM YAPIYOR
Jakrapanth Thomma isimli asker 'de katliama imza atarken sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptığı bildiriliyor.

Kalabalığa ateş ederken Facebook hesabından canlı yayın yapan askerin, "Öldürmekten o kadar yoruldum ki artık parmağımı bile kıpırdatamıyorum. Çok yoruldum, daha ölmeyen 3 kişi daha mı var?" ifadeleri kullandığı belirtiliyor.

Korkunç olayı yaşayan tanıkların çektiği dehşet verici görüntülerde, kaçmaya çalışan insanlara ateş edilmesi gözler önüne seriliyor.

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