Spartaküs veda etti

ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas'ın ölümü başta kendisi gibi ünlü bir aktör olan oğlu Michael Douglas, yakınları ve sinema dünyasını yasa boğdu...
- Dünya
- 07.02.2020
- Gazete
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