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  • 07.02.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:09

Son dakika: Bakanlığı açıkladı! Esad rejimi yolcu uçağını hedef aldı

Son dakika haberine göre Bakanlığı, içinde 172 yolcu bulunan yolcu uçağının, Hava Savunma Sistemi tarafından vurulmak üzereyken Hmeymim Hava Üssü'ne yaptığını duyurdu.

Esad rejimi yolcu uçağını hedef aldı!

Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak 'nin bir yolcu uçağını hedef aldığını açıkladı.

RIA haber ajansının servis ettiği açıklamada Rusya , "İçinde 172 yolcunun olduğu Airbus 320 tipi uçak acil iniş yaptı. Suriye hava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" açıklamasını yaptı.

Uçağın Hmeymin Askeri Üssü'ne yaptığı vurgulandı.

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