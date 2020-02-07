Rusya Savunma Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak Suriye'nin bir yolcu uçağını hedef aldığını açıkladı.

RIA haber ajansının servis ettiği açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, "İçinde 172 yolcunun olduğu Airbus 320 tipi uçak acil iniş yaptı. Suriye hava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" açıklamasını yaptı.

Uçağın Hmeymin Askeri Üssü'ne acil iniş yaptığı vurgulandı.