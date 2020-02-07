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  • 07.02.2020 10:50
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 10:53

Son dakika: Esad rejimi ve 'e saldırdı: 15 ölü

Son dakika herine göre 'de Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı
Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının şehir merkezi ile İdlib'in kırsalındaki birçok yerleşim bölgesine hava saldırıları düzenlediği ve saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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