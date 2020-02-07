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ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu , 103 yaşında hayatını kaybetti. Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas'ın ölümü başta kendisi gibi ünlü bir aktör olan oğlu , yakınları ve sinema dünyasını yasa boğdu...

Spartaküs veda etti
ABD'li ünlü oyuncu , 103 yaşında hayatını kaybetti. Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas'ın ölümü başta kendisi gibi ünlü bir aktör olan oğlu , yakınları ve sinema dünyasını yasa boğdu...

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