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  • 08.02.2020 01:13
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 01:13

Temsilciler Meclisi'ndeki 100'den fazla vekil " barış planını" reddetti

100'den fazla Demokrat vekil, Başkan 'a bir mektup yollayarak sözde " barış planını" reddettiklerini açıkladı. Mektupta, söz konusu planın işe yaramayacağı, hem  hem de 'e zarar vereceği ve ları daha da artırabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Trump'a ret mektubu!

Demokrat vekiller Alan Lowenthal ve Andy Levin'in öncülük ettiği ve 100'den fazla ismin imza koyduğu mektupta, söz konusu planın işe yaramayacağı, hem hem de 'e zarar vereceği ve ları daha da artırabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Mektupta, "Bu plana biz destek vermiyoruz. İsrail yönetimi de bu anlaşmayı, 'daki (Yahudi yerleşim) bölgelerini uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir onay olarak görmesin." ifadesi kullanıldı.

Başkanı'nın söz konusu planının zamanlamasının da sorunun çözümüne katkı sağlamayacak şekilde ayarlandığı vurgulanan mektupta, Trump'ın İsrail-Filistin sorununu gerçekten çözmek isteyip istemediği konusunda birçok soru işareti olduğu vurgulandı.

2019 Aralık'ta Demokratlar, iki-devletli çözümü desteklediklerini beyan eden bir karar tasarısını kabul etmişlerdi.

TEK TARAFLI PLANI, TRUMP İLE NETANYAHU AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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