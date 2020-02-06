ABD Başkan Donald Trump hakkında Eylül ayından bu yana Kongre'de devam eden azil süreci, dün Senato'da sonuçlandı. Trump, "Kongre'nin işleyişini engellemek ve görevi kötüye kullanmak suçlaması"ndan aklandı. 52 senatör Trump'ın lehine, 48 kişi aleyhine oy verdi.
- Dünya
- 06.02.2020
- Gazete
Trump aklandı
ABD Başkan Donald Trump hakkında Eylül ayından bu yana Kongre'de devam eden azil süreci, dün Senato'da sonuçlandı. Trump, "Kongre'nin işleyişini engellemek ve görevi kötüye kullanmak suçlaması"ndan aklandı. 52 senatör Trump'ın lehine, 48 kişi aleyhine oy verdi.
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