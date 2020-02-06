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Trump aklandı

Başkan hakkında Eylül ayından bu yana Kongre'de devam eden azil süreci, dün Senato'da sonuçlandı. Trump, "Kongre'nin işleyişini engellemek ve görevi kötüye kullanmak suçlaması"ndan aklandı. 52 senatör Trump'ın lehine, 48 kişi aleyhine oy verdi.

Trump aklandı
ABD Başkan hakkında Eylül ayından bu yana Kongre'de devam eden azil süreci, dün Senato'da sonuçlandı. Trump, "Kongre'nin işleyişini engellemek ve görevi kötüye kullanmak suçlaması"ndan aklandı. 52 senatör Trump'ın lehine, 48 kişi aleyhine oy verdi.

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