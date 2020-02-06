Fetih Hareketi Örgütleme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub, İsrail askerlerinin sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda yaralanan polis memuru Tarık Bedvan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Filistinli polis Bedvan'ın hayatını kaybetmesiyle Cenin'deki olaylarda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkma amacıyla Cenin'e baskın düzenlemiş, Filistinli gençler olaya tepki göstermişti.

Filistinlilere müdahale eden İsrail askerlerinin açtığı ateşte 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih'in de şehit olduğu bildirilmişti.