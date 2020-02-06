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  • 06.02.2020 14:27
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 14:27

Son dakika: güçlerinin yaraladığı polis şehit oldu

Son dakika haberi... İşgal altındaki 'da askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir polis şehit oldu. Filistinli polis Bedvan'ın hayatını kaybetmesiyle 'deki olaylarda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli polis şehit oldu

Fetih Hareketi Örgütleme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub, askerlerinin sabah 'nın kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda yaralanan polis memuru Tarık Bedvan'ın şehit olduğunu açıkladı.

polis Bedvan'ın hayatını kaybetmesiyle Cenin'deki olaylarda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkma amacıyla Cenin'e baskın düzenlemiş, Filistinli gençler olaya tepki göstermişti.

Filistinlilere müdahale eden İsrail askerlerinin açtığı ateşte 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih'in de şehit olduğu bildirilmişti.

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