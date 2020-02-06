Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de düzenlenen terör operasyonunda El Kaide'nin Arap Yarımadası'nın sözde lideri Kasım El-Rimi'yi öldürdüklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de düzenlenen terör operasyonunda El Kaide'nin Arap Yarımadası'nın sözde lideri Kasım El-Rimi'yi öldürdüklerini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.