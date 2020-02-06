Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.02.2020 02:43
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 02:43

Son dakika: Başkanı açıkladı! 'nin kritik ismi öldürüldü...

Son dakika haberi... Başkanı , 'de düzenlenen terör operasyonunda 'nin 'nın sözde lideri Kasım El-Rimi'yi öldürdüklerini duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! El Kaide'nin kritik ismi öldürüldü...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri