Putin 4 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.
Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
5 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz aralık ayında da 5 generali görevden almıştı.
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