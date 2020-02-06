Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.02.2020 19:26
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 19:26

Putin 4 i görevden aldı

Devlet Başkanı , çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 i görevden aldı. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin 4 generali görevden aldı

Devlet Başkanı , çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 i görevden aldı.

Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

5 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz aralık ayında da 5 generali görevden almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPutin 4 generali görevden aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri