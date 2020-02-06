Özbekistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.
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