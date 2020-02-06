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  • 06.02.2020 08:55
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 08:55

Özbekistan'dan 'ye başsağlığı mesajı

Özbekistan 'da meydana gelen çığ faciası nedeniyle hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Özbekistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Özbekistan , 'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı 'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.

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