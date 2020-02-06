İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda polisi, Brexit'in gerçekleştiği 31 Ocak'ta Belfast'daki limanda bekleyen bir tırda patlayıcı bulunduğuna dair ihbar aldı.

Aramada hiçbir şey bulunamayınca, ihbara konu olan tırın gemiyle İskoçya'ya doğru yola çıkmasına izin verildi.

Ancak 3 Şubat pazartesi günü, bölgedeki bir sanayi tesisine park edilen bir başka tırda patlayıcı madde tespit edildi. Bomba, haber verilen görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

AYRILIKÇILAR SUÇLANDI

Kuzey İrlanda Polisi yetkililerinden Sean Wright, yaptığı açıklamada, "Polisin elindeki bilgiler, muhalif cumhuriyetçilerin bir ağır vasıtaya kasıtlı ve umursamaz bir şekilde, bu aracın sürücüsü, yolu kullanan kişiler ve daha geniş bir kesimin ciddi yaralanma ve muhtemel ölüm riski altında olduğunu bilerek ve bunu umarak patlayıcı yerleştirdiklerini gösteriyor." dedi.

Wright, bombanın yolda veya limanda patlaması durumunda çok büyük bir felaketin yaşanabileceğini de kaydetti.

Brexit referandumunda, Kuzey İrlanda'da halkın yüzde 55'i "hayır" oyu kullanmıştı.

KUZEY İRLANDA SORUNU

Kuzey İrlanda, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'le bağlantılı olarak gerilim yaşanabileceği belirtilmişti.

En son Ocak 2019'da İrlanda'nın Londonderry kentinde bir mahkeme binası önünde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş, olayda ölen veya yaralanan olmamıştı. Yerel basın, saldırıyı Yeni IRA adlı örgütün üstlendiğini iddia etmişti.

Nisan 2019'da da ayrılıkçı grupların gösterilerini izleyen bir kadın gazeteci, öldürülmüştü.