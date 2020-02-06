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Hindistan’a S-400 2021’de

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasına dair bilgi verdi. Hindistan'a yönelik ilk parti S-400 hava savunma sistemlerinin 2021 sonuna kadar teslimat edileceğini söyledi.

Hindistan’a S-400 2021’de
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasına dair bilgi verdi. Hindistan'a yönelik ilk parti S-400 hava savunma sistemlerinin 2021 sonuna kadar teslimat edileceğini söyledi.

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